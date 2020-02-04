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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за Сирии

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Кремлевский Пул / Global Look Press

У Турции нет намерений идти на обострение отношений с Россией, заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после завершения своего визита на Украину.

Поводом к обострению отношений может стать ситуация в сирийской провинции Идлиб, где ранее турецкие военнослужащие попали под обстрел, при этом пятеро из них погибли.

«Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе. У нас есть совместные стратегические проекты. Тот, кто встанет с гневом, сядет с ущербом для себя. Я могу позвонить президенту Путину во вторник, и мы все обсудим», - заявил турецкий лидер.

Ранее в Минобороны РФ объяснили попадание турецких военных под обстрел в Сирии.

ЛЧ

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