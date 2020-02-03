В Минобороны объяснили попадание турецких военных под обстрел в Сирии

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3 февраля 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министерство обороны Российской Федерации объяснило, почему турецкие военные попали под обстрел на территории Сирии. Об этом со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщает РБК.

Согласно объяснению, которое дал официальный представитель Центра, турецкие военнослужащие перемещались в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, при этом не поставив в известность о своих действиях российскую сторону.

Однако в Турции опровергли эти данные. Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик, комментируя гибель турецких военнослужащих в Сирии, заявил, что Анкара передала Москве данные о передвижении военных.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел сирийских военных "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат. Об этом накануне заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.