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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Стало известно о "нейтрализации" в ходе контрударов 76 сирийских военных

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Стало известно о
Флаг Турции

Турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел сирийских военных "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Он рассказал, что нанесены удары по 54 целям сил режима. По данным из различных источников, на текущий момент нейтрализованы 76 военных армии режима президента Сирии Башара.

Известно: Турция проинформировала российскую сторону об атаках в Идлибе.

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ЕЧ

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