Стало известно о

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3 февраля 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Флаг Турции

Турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел сирийских военных "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Он рассказал, что нанесены удары по 54 целям сил режима. По данным из различных источников, на текущий момент нейтрализованы 76 военных армии режима президента Сирии Башара.

Известно: Турция проинформировала российскую сторону об атаках в Идлибе.

Ранее сообщалось, что в Сирии накануне погиб боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов.