Гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии подтвердили официально

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3 февраля 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: скриншот Минобороны

В Сирии накануне погиб боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя информацию о гибели четырех спецназовцев в районе Алеппо.

Информацию об этом газете "Коммерсантъ" подтвердили в управлении ФСБ по Тамбовской области, где ранее служил Трофимов. Отметим, это первая официальная информация о гибели четырех спецназовцев ФСБ в САР.

Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, автомобиль с россиянами был подорван в районе Алеппо, после чего они попали в руки боевиков и были убиты. Инцидент, по имеющейся информации, произошел 1 февраля.