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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Посол Франции на Украине объяснил "потепление" в отношениях с Россией прагматизмом

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Посол Франции на Украине объяснил
Pixabay.com

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен прокомментировал вызвавшее тревогу Киева предполагаемое «потепление» в отношениях между Францией и Россией.

В интервью одному из украинских телеканалов французский посол пояснил, что попытка изоляции России не была хорошей тактикой и стратегией, поскольку не дала ожидаемого Европой эффекта, а лишь заморозила продвижение переговоров в «нормандском формате». Поэтому так далее продолжаться не могло, и стремящийся к прагматизму президент Франции Эмманюэль Макрон дал своим дипломатам поручение «восстановить контакт с Москвой», который так обеспокоил киевские власти.

«Россия является крупным партнером: у нее есть военная сила, а также экономические мощности. У нас есть экономические интересы, как в России, так и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, словно ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно вести с ней диалог», - подчеркнул прагматичность французского подхода Этьен де Понсен в ответ на слова украинского ведущего, упиравшего на то, что «война с Россией длится уже много лет».

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ЛЧ

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