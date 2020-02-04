В Совфеде оценили намерение Украины подать новые иски против России

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4 февраля 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова министра юстиции Украины Дениса Малюськи о намерении подать новые иски против РФ в международные судебные инстанции.

Джабаров заявил, что Киев "немного заигрался с этими новыми исками". Сенатор предположил, что украинское руководство воодушевил тот факт, что ранние решения были явно инициированы Запады, но ничем не оправданы. Политик не исключает – власти Украины считают, что так будет всегда.

По словам первого зампреда комитета Софета Федерации по международным делам, внешняя политика Киева в настоящий момент идет к тому, что российская сторона может отказаться от Украины как от партнера в торгово-экономической сфере. Джабаров уточнил, что работать с государством, которое постоянно обманывает и хитрит, нельзя. "Поведение Киева — путь в никуда", – заключил сенатор.