Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Власти Украины анонсировали новые иски против России

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Украины анонсировали новые иски против России
судебный молоток, pixabay.com
Министр юстиции Украины Денис Малюська сделал резонансное заявление. По словам политика, ведомство сейчас изучает возможность подачи новых исков в международные судебные инстанции против России.
 
Денис Малюська подчеркнул, что в настоящий момент в Министерстве юстиции Украины размышляют над обоснованностью и возможностью подачи в ближайшее время еще одного или двух исков в отношении Российской Федерации.
 
Украинский министр, однако, не стал раскрывать подробности возможных исков, поскольку, по его словам, это "вопрос инициативы". Малюська уточнил, что пока процесс, о котором идет речь, находится на этапе сбора доказательств и обоснований.

 

 
ЕТ

//картина дня

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан