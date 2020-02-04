Власти Украины анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська сделал резонансное заявление. По словам политика, ведомство сейчас изучает возможность подачи новых исков в международные судебные инстанции против России.

Денис Малюська подчеркнул, что в настоящий момент в Министерстве юстиции Украины размышляют над обоснованностью и возможностью подачи в ближайшее время еще одного или двух исков в отношении Российской Федерации.