Лукашенко: Минск готов покупать нефть у Москвы по мировым ценам

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4 февраля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Jörg Carstensen/dpa

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем во вторник, 4 февраля, сделал резонансное заявление. По словам политика, Минск готов приобретать у российской стороны нефть по мировым ценам.

Лукашенко заявил, что если Россия не может в Евразийском союзе беспошлинно поставить Белоруссии нефть, то ей следует продать "черное золото" по мировым ценам. Белорусский лидер, однако, подчеркнул, что Москву такие предложения не устраивают. Политик добавил, что Москва продолжает настаивать на существенной премии компаниям сверху за поставку нефти на территоию Белоруссии.

Александр Лукашенко также уточнил, что его страна не просит у РФ никаких кредитов.