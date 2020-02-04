Лукашенко назвал

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4 февраля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

президент Белоруссии Александр Лукашенко, President of Russia/Twitter.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром во вторник заявил, что 7 февраля планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Политик назвал эту встречу "моментом истины".

Соответствующее заявление глава Белоруссии сделал во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Он отметил, что "момент истины" действительно настал. "Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский лидер заявил, что разногласия Москвы и Минска в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом правительства Российской Федерации.