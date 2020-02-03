Песков напомнил, что Россия и Беларусь

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3 февраля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, какие отношения после разногласий на тему поставок нефти и газа складываются между Москвой и Минском. По его словам, страны все равно остаются «союзниками».

«У нас свои отношения с Белоруссией, они носят союзнический характер, очень близкий. У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты», - ответил на вопросы журналистов Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что все проблемы, которые накопились между странами проговариваются и решаются.

Ранее Песков рассказал, в каких отношениях сейчас находятся главы обеих стран Александр Лукашенко и Владимир Путин.