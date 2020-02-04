Капитализация компании Tesla побила очередной рекорд

//В мире 13+

4 февраля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Акции компании Tesla за один день подорожали почти на 20%. В результате капитализация компании превысила 140,5 млрд долларов, что стало наивысшим показателем в ее истории.

К закрытию торгов цена бумаг несколько снизилась, однако прирост в 19,89% оказался максимальным более чем за шесть лет и вторым по величине в истории компании.

Одним из главных бенефициаров роста стоимости акций Tesla стал основатель компании Илон Маск, которому принадлежит примерно пятая часть производителя электромобилей. Рост акций увеличил состояние Маска на 4,7 млрд долларов, сейчас оно составляет 41 млрд долларов.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg американский предприниматель занимает 22-е место.