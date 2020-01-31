Илон Маск занялся музыкой

Глава компаний SpaceX и Tesla, американский изобретатель и миллиардер Илон Маск удивил поклонников и лишний раз доказал, что талантливый человек талантлив во всём. Недавно он выпустил собственный музыкальный трек.
Маск признался, что лично написал текст и музыку к песне. Танцевальная композиция получила название Don't doubt your vibe, что в переводе означает «Не сомневайся в своих эмоциях». Трек в жанре электронной танцевальной музыки миллиардер уже опубликовал на портале Soundcloud. Также он поделился со своими подписчиками в Twitter фотографиями из студии звукозаписи, снятыми во время творческого процесса.