Илон Маск занялся музыкой

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31 января 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Глава компаний SpaceX и Tesla, американский изобретатель и миллиардер Илон Маск удивил поклонников и лишний раз доказал, что талантливый человек талантлив во всём. Недавно он выпустил собственный музыкальный трек.

Маск признался, что лично написал текст и музыку к песне. Танцевальная композиция получила название Don't doubt your vibe, что в переводе означает «Не сомневайся в своих эмоциях». Трек в жанре электронной танцевальной музыки миллиардер уже опубликовал на портале Soundcloud. Также он поделился со своими подписчиками в Twitter фотографиями из студии звукозаписи, снятыми во время творческого процесса.