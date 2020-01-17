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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Маск назвал "трагедией" сверхтяжелую ракету SLS, которую создает NASA

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Маск назвал
Илон Маск, Nicole Kubelka via www.imago-ima/www.imago-images.de
Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал разрабатываемую NASA сверхтяжелую ракету для полетов к Луне "трагедией". Вышеуказанную оценку он дал из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
 
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Маск подчеркнул, что ракета стоимостью миллиард долларов фактически уничтожается при каждом запуске. "Стопроцентная трагедия", – заключил предприниматель.
 
Напомним, первый старт ракеты SLS планировался в 2017 году, однако из-за технических проблем, возникших в ходе разработки, он был отложен на 2020-2021 годы. В 2022 году планируется отправить на SLS корабль Orion с экипажем для облета Луны, а уже в 2024 году – еще один корабль Orion с целью высадки на лунную поверхность двух астронавтов.
ЕТ

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