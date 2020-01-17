Маск назвал

Маск подчеркнул, что ракета стоимостью миллиард долларов фактически уничтожается при каждом запуске. "Стопроцентная трагедия", – заключил предприниматель.

Напомним, первый старт ракеты SLS планировался в 2017 году, однако из-за технических проблем, возникших в ходе разработки, он был отложен на 2020-2021 годы. В 2022 году планируется отправить на SLS корабль Orion с экипажем для облета Луны, а уже в 2024 году – еще один корабль Orion с целью высадки на лунную поверхность двух астронавтов.