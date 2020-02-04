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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В ВОЗ не считают, что коронавирус возник в лаборатории

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В ВОЗ не считают, что коронавирус возник в лаборатории
Фото: pixabay.com

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения оценили возможность лабораторного происхождения нового китайского коронавируса 2019-nCoV. Ранее в «Вашингтон таймс» предположили, что болезнь разработали в Уханьском институте вирусологии.

Американские журналисты считают, что коронавирус мог являться «закрытой китайской программой биологического оружия». При этом во Всемирной организации здравоохранения опровергли подобные предположения из-за отсутствия доказательств.

«У нас нет свидетельств, которые поддержали бы эту теорию», - заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

АБ

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