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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Инфекционист рассказал, как долго живет коронавирус и чем поможет мытье рук

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Инфекционист рассказал, как долго живет коронавирус и чем поможет мытье рук
Фото: pixabay.com

Китайский инфекционист Цзян Жунмэн рассказал, в каких условиях коронавирус может прожить наиболее долго. По словам эксперта, частое и тщательно мытьё рук действительно может частично обезопасить от заражения.

Жунмэн отметил, что вирус не может задерживаться в воздухе, однако отлично оседает на человеческом теле или даже на окружающих объектах. Таким образом, заразу можно занести в организм, дотронувшись, например, до кнопки лифта, а затем до слизистой.

«Исследования показали, что вирус может выживать в течение нескольких часов на гладких поверхностях, а также нескольких дней при подходящей влажности и температуре. Например, в среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», - предупредил инфекционист.

АБ

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