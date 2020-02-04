Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения страны.

В ведомстве уточнили, что девять человек, которые прибыли в Бельгию из Китая в минувшее воскресенье на борту французского самолета, эвакуировавшего граждан Евросоюза, прошли обследование. Для проведения диагностики их поместили в военный госпиталь Недер-Овер-Хембек.

Результаты анализов показали заражение коронавирусом у одного из вернувшихся. Данных о его состоянии пока не поступало.