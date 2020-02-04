Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Лукашенко рассказал Помпео о "диктатуре" в Белоруссии

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лукашенко рассказал Помпео о
Фото: соцсети

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился в Минске с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео. Президент отметил, что американец выступает одним из «архитекторов» политики США.

Лукашенко признался Помпео, что рад его визиту в Белоруссию сразу по нескольким причинам. «Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США … рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», - сказал глава государства.

Также президент в шуточной форме рассказал иностранному гостю о «диктатуре» в стране. По словам Лукашенко, она заключается в том, что «все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает».

АБ

//картина дня

В мире

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Эксперт Дмитрий Скворцов рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан