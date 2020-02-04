Лукашенко рассказал Помпео о

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4 февраля 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился в Минске с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео. Президент отметил, что американец выступает одним из «архитекторов» политики США.

Лукашенко признался Помпео, что рад его визиту в Белоруссию сразу по нескольким причинам. «Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США … рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», - сказал глава государства.

Также президент в шуточной форме рассказал иностранному гостю о «диктатуре» в стране. По словам Лукашенко, она заключается в том, что «все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает».