Песков оценил возможность сближения Белоруссии и США

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3 февраля 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: соцсети

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео о том, что США и Белоруссия еще не пришли к моменту, когда могут быть сняты санкции.

«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении», - высказал мнение Песков. При этом он подчеркнул, что в Кремле не хотят обсуждать контакты стран-партнеров с другими государствами. Пресс-секретарь российского президента отметил, что «это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений».

Ранее Песков объяснил, какие отношения после разногласий на тему поставок нефти и газа складываются между Москвой и Минском.