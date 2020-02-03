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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Песков оценил возможность сближения Белоруссии и США

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Песков оценил возможность сближения Белоруссии и США
Фото: соцсети

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео о том, что США и Белоруссия еще не пришли к моменту, когда могут быть сняты санкции.

«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении», - высказал мнение Песков. При этом он подчеркнул, что в Кремле не хотят обсуждать контакты стран-партнеров с другими государствами. Пресс-секретарь российского президента отметил, что «это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений».

Ранее Песков объяснил, какие отношения после разногласий на тему поставок нефти и газа складываются между Москвой и Минском.

АБ

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