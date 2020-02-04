Грузинская оппозиция отказалась о намеченных на вторник протестов в Тбилиси

//В мире 13+

4 февраля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

Представители грузинских оппозиционных партий отказались от проведения 4 февраля акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Причина – гибель шести человек в пожаре в городе Багдати.

По словам одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулавы, акция оппозиционных партий с требованием к властям изменить избирательную систему будет проведена в среду, 5 февраля.

«Мы устроим пикетирование всех трех входов в парламент и депутатам от правящей партии «Грузинская мечта» придется пройти через «коридор позора», - сказал Угулава.

Весенняя сессия парламента Грузии открывается во вторник.

Ранее сообщалось, что в жилом двухэтажном деревянном доме в Багдати в регионе Имеретия произошел пожар. Огонь охватил около 200 квадратных метров. Погибли двое женщин и четверо детей.