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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Политолог предположил, кто стал автором идеи новых исков Украины против РФ

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Политолог предположил, кто стал автором идеи новых исков Украины против РФ
флаг Украины, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency
Эксперт Владимир Оленченко во вторник прокомментировал намерение Украины подать новые иски против России в международные судебные инстанции. По его мнению, данная идея родилась не в Киеве.
 
Ранее о желании Украины подать новые иски в отношении РФ заявил украинский министр юстиции Денис Малюська.
 
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко в беседе Радио Sputnik обратил внимание на то, что данное заявление совпало с визитом госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео на Украину. Эксперт отметил, что эти иски абсолютно бесперспективны, однако в качестве политического раздражителя они будут препятствовать возможной нормализации отношений Киева с Москвой.
 
Оленченко выразил сожаление в связи с тем, что украинская политика не отличается большой самостоятельностью мышления.
ЕТ

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