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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Артобстрелу подверглись сразу три газовые станции в Сирии

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Артобстрелу подверглись сразу три газовые станции в Сирии
флаг Сирии, pixabay.com
В Сирии артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков подверглись сразу три газовые станции. Согласно последней информации осведомленных источников, это произошло в сирийской провинции Хомс.
 
Уточняется, что снаряды попали на территории газовой станции "Райян", завода "Эбла" в провинции Хомс на востоке Сирии и газового завода в центральном районе. На двух станциях после артобстрела вспыхнул пожар, один из которых уже удалось ликвидировать.
 
Подчеркивается, что взрывы от обстрелов люди слышали в городах Латакия и Хомс.
ЕТ

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