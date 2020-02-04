Артобстрелу подверглись сразу три газовые станции в Сирии

В Сирии артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков подверглись сразу три газовые станции. Согласно последней информации осведомленных источников, это произошло в сирийской провинции Хомс.

Уточняется, что снаряды попали на территории газовой станции "Райян", завода "Эбла" в провинции Хомс на востоке Сирии и газового завода в центральном районе. На двух станциях после артобстрела вспыхнул пожар, один из которых уже удалось ликвидировать.