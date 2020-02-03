В СНБО пообещали в короткие сроки

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3 февраля 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Киев. Фото: Pixabay.com

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что разработанная им программа в короткие сроки «сделает украинцев сильными» и «сведет на нет агрессию России».

Украинские горячие головы вновь лелеют надежду, что Россия вот-вот начнет прямую военную агрессию против своей «сексуальной» соседки, которую, по выражению одного из ее политиков, «все хотят». На этот раз – весной или летом нынешнего года, несмотря на то, что все предыдущие пять лет Россия на войну беспардонно не являлась, а на заявления об «имперских планах Путина» лишь недвусмысленно крутила пальцем у виска. Теперь на Украине заявляют, что «на большую войну наш северный сосед вряд ли решится», вероятно, подразумевая, что «маленькая победоносная война» была бы очень кстати, чтобы решить проблему Донбасса, который местные патриоты называют не иначе как «раковой опухолью». Поэтому Украина должна быть готова «к самым худшим сценариям», считает заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос.

Он, в частности, заявил, что Запад не заинтересован в сильной Украине (вот это новость!), и считаться с Украиной будут лишь тогда, когда она станет сильным государством. И разработанная им программа «Пять шагов» способна в короткие сроки (3 – 5 лет) сделать украинцев сильными.

«Первый шаг – это движение сопротивления. Нужно, чтобы в каждом населенном пункте были люди, способные дать отпор в случае агрессии и превратить жизнь оккупантов в ад. Второй шаг и основа программы – территориальная оборона. Чтобы в случае чего за максимально короткое время взять под контроль стратегически важные объекты государственной и местной инфраструктуры», - заявил Сергей Кривонос. По его словам, на фронте должна воевать армия, а в тылу – «подготовленные и мотивированные граждане».

Остальные пункты генерал-майор не раскрыл, заявив, что это «отдельная закрытая тема», но заверил, что в офисе Зеленского его «понимают и очень поддерживают». Кроме того, военный отметил, что не видит смысла в дальнейшем разведении сил на Донбассе. Судя по этим заявлениям, разговоры о мире на Донбассе еще очень долго будут оставаться всего лишь разговорами.

Ранее украинский экс-замминистра назвал условие «военного вторжения» России в страну.