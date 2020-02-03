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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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У границы Калининградской области провел разведку британский самолет

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

У границы Калининградской области провел разведку британский самолет
кабина пилота, pixabay.com
Днем в понедельник, 3 февраля, стало известно, что у границ России был замечен самолет радиоэлектронной разведки Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint.
 
Уточняется, что борт с номером ZZ666 вылетел с авиабазы Милденхолл, после чего направился к границе Калининградской области. Полет воздушного судна проходил на высоте примерно 8 километров. Летательный аппарат двигался со скоростью 635 километров в час.
 
Напомним, в последнее время иностранные самолеты регулярно проводят разведывательные операции неподалеку от российских границ.
ЕТ

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