У границы Калининградской области провел разведку британский самолет

Уточняется, что борт с номером ZZ666 вылетел с авиабазы Милденхолл, после чего направился к границе Калининградской области. Полет воздушного судна проходил на высоте примерно 8 километров. Летательный аппарат двигался со скоростью 635 километров в час.

Напомним, в последнее время иностранные самолеты регулярно проводят разведывательные операции неподалеку от российских границ.