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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку неподалеку от границ Крыма

, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Plane radar

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку неподалеку от границ Крыма
RQ-4 Global Hawk, US Air Force/ZUMAPRESS.com
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел разведку у границ Крыма. Согласно последней информации, речь идет о беспилотном аппарате RQ-4 Global Hawk.
 
Российский беспилотный истребитель появится в следующем десятилетии

Российский беспилотный истребитель появится в следующем десятилетии

 
Установлено, что беспилотник взлетел с авиабазы НАТО, расположенной на итальянском острове Сицилия. Он провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем осуществил разведывательный полет вдоль Черноморского побережья Российской Федерации.
 
 
Отметим, что зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ РФ. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также у российских авиабаз в Сирии.
ЕТ

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