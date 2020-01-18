Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку неподалеку от границ Крыма

Установлено, что беспилотник взлетел с авиабазы НАТО, расположенной на итальянском острове Сицилия. Он провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем осуществил разведывательный полет вдоль Черноморского побережья Российской Федерации.

Отметим, что зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ РФ. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также у российских авиабаз в Сирии.