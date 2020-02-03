Оглашен прогноз об «уничтожении» Украины коронавирусом из КНР «за считанные дни»

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3 февраля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитНавигатор»

Китайский медик, Ren Chao / globallookpress.com

В случае занесения китайского коронавируса 2019-nCoV на территорию Украины данная болезнь «убьет» бывшую советскую республику «за считанные дни». Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном в русскоязычном сегменте интернета.

Портал «ПолитНавигатор» процитировал украинского эксперта Александра Теплюка, который посетовал на то, что санитарно-эпидемиологическая служба и в целом медицина в стране полностью развалены. Если новый вирус появится на Украине, с ним будет некому «разбираться», отметил Теплюк.

Тот же самый ресурс привел точку зрения политолога Анатолия Октисюка, заявившего, что украинское государство не сможет справиться с 2019-nCoV, если ситуация с его распространением примет такой серьезный характер, как в КНР.

Ранее сообщалось, что власти России могут запретить принимать посылки из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

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