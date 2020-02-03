Портной раскрыл секрет гардероба Кейт Миддлтон

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3 февраля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: соцсети

Королевский портной Стюарт Парвин объяснил, почему лёгкие платья Кейт Миддлтон «остаются на месте» даже в самую ветреную погоду. По его словам, существует небольшой секрет, подсказанный самой королевой Великобритании Елизаветой II.

Парвин признался, что в платья супруги принца Уильяма вшиваются специальные грузики, которые не дают одежде подниматься при ветреной погоде. Он подчеркнул, что утяжелители крайне малы и незаметны не только для посторонних, но и для самой герцогини Кембриджской.

«Когда она собирается надеть легкую шифоновую юбку, я вшиваю грузик еще меньшей массы. Он может быть размером с горошину или даже в форме цепочки», - сказал портной.