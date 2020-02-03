Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Портной раскрыл секрет гардероба Кейт Миддлтон

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Портной раскрыл секрет гардероба Кейт Миддлтон
Фото: соцсети

Королевский портной Стюарт Парвин объяснил, почему лёгкие платья Кейт Миддлтон «остаются на месте» даже в самую ветреную погоду. По его словам, существует небольшой секрет, подсказанный самой королевой Великобритании Елизаветой II.

Парвин признался, что в платья супруги принца Уильяма вшиваются специальные грузики, которые не дают одежде подниматься при ветреной погоде. Он подчеркнул, что утяжелители крайне малы и незаметны не только для посторонних, но и для самой герцогини Кембриджской.

«Когда она собирается надеть легкую шифоновую юбку, я вшиваю грузик еще меньшей массы. Он может быть размером с горошину или даже в форме цепочки», - сказал портной.

АБ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус…

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…