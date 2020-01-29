Папарацци засняли Кейт Миддлтон с задернутой из-за ветра юбкой

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29 января 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Кейт Миддлтон и принц Уильям, Instagram

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом посетила во вторник, 28 января, детскую больницу Evelina London в рамках участия в семинаре Национальной портретной галереи. Однако по пути на мероприятие с королевской особой случился конфуз.

Миддлтон отправилась на семинар в дизайнерском костюме от Dolce & Gabbana, который состоял из приталенного жакета и коротенькой юбки такого же цвета. Однако герцогиня не учла сильные порывы ветра и при выходе из автомобиля юбка свободна поднялась наверх. Супруга принца не растерялась, а быстро схватила подол и рассмеялась.

Однако именно в этот момент герцогиню успели запечатлеть любопытные фотографы. При этом публика отметила, что Кейт Миддлтон очень грациозно вышла из ситуации.

Ранее сообщалось, что в Сети считают, что подруга жены принца Гарри Меган попыталась публично оскорбить герцогиню Кембриджскую Кейт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????The British Royal Family???? (@the_house_of_windsor)28 Янв 2020 в 6:42 PST