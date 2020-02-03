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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Власти Китая оценили влияние коронавируса на экономику

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Китая оценили влияние коронавируса на экономику
китайские врачи, Wang Quanchao/Keystone Press Agency
Заместитель главы государственного комитета по делам развития и реформе КНР Лянь Вэйлян в понедельник, 3 февраля, оценил влияние ситуации с распространением коронавируса на экономику Китая.
 
По словам политика, в настоящий момент вспышка заболевания влияет на сферу потребления, в частности, туристические и транспортные услуги, общественное питание, развлечения и гостиничный бизнес. Дальнейшее влияние будет зависеть от эффективности мер по профилактике и контролю над эпидемической ситуацией, которые принимаются китайскими властями.
 
Лянь Вэйлян уточнил, что сложности носят временный характер и не смогут изменить базовых основ развития китайской экономики.
ЕТ

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