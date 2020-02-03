Власти Китая оценили влияние коронавируса на экономику

Заместитель главы государственного комитета по делам развития и реформе КНР Лянь Вэйлян в понедельник, 3 февраля, оценил влияние ситуации с распространением коронавируса на экономику Китая.

По словам политика, в настоящий момент вспышка заболевания влияет на сферу потребления, в частности, туристические и транспортные услуги, общественное питание, развлечения и гостиничный бизнес. Дальнейшее влияние будет зависеть от эффективности мер по профилактике и контролю над эпидемической ситуацией, которые принимаются китайскими властями.