В Китае ежедневно производят 20 млн защитных масок

Стало известно, что ежедневно в Китае производятся 20 млн защитных масок. Из за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, многие предприятия раньше времени начали работать после каникул.

Главный инженер министерства промышленности и информатизации Китая Тянь Юйлун в понедельник, 3 февраля, уточнил, что ситуация с недостатком масок в стране значительно улучшилась – сейчас можно сказать, что она находится в состоянии "напряженного баланса".