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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Китае ежедневно производят 20 млн защитных масок

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Китае ежедневно производят 20 млн защитных масок
производство защитной одежды в Китае, Lin Shanchuan/Xinhua
Стало известно, что ежедневно в Китае производятся 20 млн защитных масок. Из за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, многие предприятия раньше времени начали работать после каникул.
 
Главный инженер министерства промышленности и информатизации Китая Тянь Юйлун в понедельник, 3 февраля, уточнил, что ситуация с недостатком масок в стране значительно улучшилась – сейчас можно сказать, что она находится в состоянии "напряженного баланса".
 
По состоянию на полночь 2 февраля в провинцию Хубэй было направлено 154,5 тысячи комплектов медицинской защитной одежды.
 
ЕТ

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