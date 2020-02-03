Саакашвили сравнил жизнь в нынешней Украине и во времена СССР

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3 февраля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://www.kp.ru/online/news/3752834/

Фото: соцсети

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал оценку Украине постсоветского периода. По его словам, население живёт гораздо хуже, чем было при Советском Союзе.

Саакашвили заявил, что за годы независимости жители Украины так ни разу и не увидели «пример успеха». При этом их качество жизни постоянно уменьшается, передаёт КП.

«Киев постсоветского периода никогда не был таким плохим. Никогда города Украины не были в такой плохой форме - с каждым годом все хуже и хуже… Сейчас главное – хоть где-то добиться прорыва, чтобы люди поверили, что где-то что-то получается», - уверен он.