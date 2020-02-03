Савченко: Зеленский

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не выполняет данные народу страны предвыборные обещания, а также "идет не тем путем".

Савченко уточнила, что обещания, которые в рамках предвыборной кампании озвучивал Зеленский, были очень хорошими, а вот их выполнение сильно хромает. По словам экс-депутата Рады, "украинцы начинают не верить".