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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Савченко: Зеленский "идет не тем путем"

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Савченко: Зеленский
экс-депутат Рады Надежда Савченко, Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не выполняет данные народу страны предвыборные обещания, а также "идет не тем путем".
 
Савченко уточнила, что обещания, которые в рамках предвыборной кампании озвучивал Зеленский, были очень хорошими, а вот их выполнение сильно хромает. По словам экс-депутата Рады, "украинцы начинают не верить".
 
Надежда Савченко добавила, что к власти на Украине после победы Владимира Зеленского пришло "болото", а в партии "Слуга народа" состоят люди, не умеющие думать. Политик призвала украинцев в следующий раз голосовать не сердцем и эмоциями, а только разумом.
ЕТ

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