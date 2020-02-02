На Украине потребовали для пополнения бюджета сдать на цветмет все монеты

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2 февраля 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: сайт президента Украины

фото Globalluckpress/ Danil_Shamkin

От Зеленского требуют изъять из денежного оборота монеты и отдать их на переплавку. Вырученными деньгами предлагают пополнить казну. Такая петиция появилась на сайте президента Украины.

Текст петиции короткий, емкий и написан заглавными буквами. Такую стилистику используют, чтобы привлечь внимание.

«Изъять из обращения все монеты, разделить их на составляющие ценные металлы, которые продать и наполнить казну страны», — предложил некий Владимир Курченко.

Судя по всему, это какой-то нумизмат. Отдельным требованием он предложил начать выпускать только «коллекционные монеты для нумизматов».

Вообще, проблемы с бюджетом стали первым внутренним, по настоящему трудным испытанием для Зеленского. Прошлый год новый президент Украины закончил с большой дырой в казне.