Зеленскому не размер компенсации, предложенной Тегераном за сбитый Boeing

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2 февраля 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что компенсация, которую Иран предложил жертвам авиакатастрофы недалеко от Тегерана, недостаточна. По словам главы Украины, Киев будет добиваться большей суммы.

Иран согласился выплатить семьям погибших при крушении самолёта Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" по 80 тысяч долларов. «Это совсем мало. Будем давить на большую сумму», - заявил Владимир Зеленский.

Крушение лайнера произошло из-за попадания в него иранской ракеты. В Тегеране заявили, что приняли самолёт за американскую крылатую ракету. В результате крушения погибло 176 человек.