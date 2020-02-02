Кремль: ряд положений

Днем в воскресенье, 2 февраля, в Кремле высказались о "сделке века". Свой комментарий по данному вопросу журналистам сегодня дал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам Пескова, некоторые положения "сделки века" не в полной мере соответствуют резолюциям Совбеза Организации Объединенных Наций. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что реакция Палестины на данную сделку дает повод задуматься о жизнеспособности плана американских властей.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предложил создать арабское и еврейское государства. Столицей, по предложению американского лидера, может стать восточная часть Иерусалима. Палестина накануне заявила, что в связи с этим прекращает все отношения с Израилем и США.