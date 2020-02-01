"Больше не друг": Палестина прекращает отношения с США и Израилем

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1 февраля 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Акция протеста в Палестине против "сделки века". Фото: Мохаммед Талатене/dpa/Globallookpress.com

Палестина прекращает все отношения с Израилем и США после предложенной американским президентом Дональдом Трампом «сделки века», заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

На прошедшем в Каире внеочередном заседании Лиги арабских государств, где обсуждалась инициатива американского лидера, Махмуд Аббас сообщил, что в Израиль и США были отправлены письма, уведомляющие, что «у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права».

Палестина отвергла план Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, поскольку принципиальные требования палестинской стороны в условиях этой «сделки века» были практически полностью проигнорированы. «США больше не друг Палестины», - заявил Махмуд Аббас.

Ранее предложенный президентом США план, который он назвал «сделкой века», вызвал бурное обсуждение в мировом сообществе.