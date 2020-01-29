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29 января 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: White House, globallookpress.com

В мире обсуждают "сделку века", предложенную президентом США Дональдом Трампом. По идее Трампа, оглашенной 28 января вечером, нужно создать государство Палестина и увеличить территорию, подконтрольную палестинцам, почти в два раза - сообщает kp.ru.

План президента США предполагает создание двух государств: арабского и еврейского. Трамп представил схему того, как по его мнению, должна выглядеть карта этой территории. Столицей может стать восточная часть Иерусалима.

По словам Трампа, Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами его "сделку века". Глава Белого дома пообещал открыть посольство США в Восточном Иерусалиме.

В Ливане, где проживает около 600 тысяч палестинских беженцев, отказались поддерживать план президента США Трампа по палестино-израильскому урегулированию.

Советник ливанского президента Амаль Абузейд отметил, что идея Трампа не нова, в ее основе лежит старая идея натурализации палестинских беженцев в соседних странах. "Объявление президента США Дональда Трампа о том, что он назвал мирным планом на Ближнем Востоке, представляет собой план по уничтожению мира, и он будет иметь негативные последствия и последствия для Ливана, -написал ливанский политик в Твиттер.

В странах-союзниках США в основном "сделку века" одобрили. В Австрии считают, что соглашение придаст "новый импульс ближневосточному урегулированию".