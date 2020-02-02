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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии достигло 10 человек

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии достигло 10 человек
больница, pixabay.com

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Германии, составило 10 человек. Об этом сообщила администрация района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд - Пфальц).

Ранее сообщалось о восьми заболевших в Баварии, среди которых ребенок. Еще двое зараженных были выявлены среди граждан, эвакуированных в минувшую субботу на самолете из китайского города Ухань. Все граждане, у которых диагностировали коронавирус, находятся в больницах.

Ранее сегодня стало известно, что число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 304 человек.

ЕТ

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