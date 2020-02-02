Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии достигло 10 человек

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Германии, составило 10 человек. Об этом сообщила администрация района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд - Пфальц).

Ранее сообщалось о восьми заболевших в Баварии, среди которых ребенок. Еще двое зараженных были выявлены среди граждан, эвакуированных в минувшую субботу на самолете из китайского города Ухань. Все граждане, у которых диагностировали коронавирус, находятся в больницах.

Ранее сегодня стало известно, что число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 304 человек.