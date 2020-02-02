Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Последняя группа туристов из Китая покинула Сочи

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Последняя группа туристов из Китая покинула Сочи
крыло самолета, pixabay.com
Последняя группа китайских туристов вылетела на родину из Сочи. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 2 февраля, предоставили сотрудники международного аэропорта российского города.
 
Ранее сообщалось, что у туристов из Китая, которые прибыли в Сочи в минувший понедельник, признаков ОРВИ или пневмонии, вызванной коронавирусом, выявлено не было.
Подчеркивается, что речь идет исключительно о тех пассажирах, которые родом из Китая. Уточняется также, что больше китайских туристов на территории Сочи не осталось.
 
Ранее сообщалось, что граждане КНР покидают Приморье на спецавтобусах.
 
ЕТ

//картина дня

Наталья Поклонская в связи с темой распространения китайского коронавируса обратила внимание общественности на проблемы в российском здравоохранении. По данному вопросу…

Количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло в Китае 304 человек. Соответствующую информацию предоставили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло в Китае 304 человек. Соответствующую информацию…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Очевидец рассказал подробности инцидента с обрушением крыши кафе в советском районе на улице Молодежи в Новосибирске минувшей ночью. Известно, что во время ЧП в здании…

//новости ан

Госсекретарь США Майк Помпео после визита на Украину и в Беларусь направился в Казахстан на встречу с главой МИД. Штаты поддерживают свободу выбора Казахстана. Но,…

//новости ан

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская поделилась с общественностью фотографиями с «голливудской фотосессии», напомнив всем свое старое прозвище в Сети. Политик…

//новости ан

//новости ан

Экс-супруга певца Александра Малинина, артистка Ольга Зарубина намерена выйти замуж за мужчину, с которым ни разу не встречалась. Женщина познакомилась с потенциальным…

//новости ан

//новости ан

//новости ан