Последняя группа туристов из Китая покинула Сочи

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2 февраля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, pixabay.com

Последняя группа китайских туристов вылетела на родину из Сочи. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 2 февраля, предоставили сотрудники международного аэропорта российского города.

Ранее сообщалось, что у туристов из Китая, которые прибыли в Сочи в минувший понедельник, признаков ОРВИ или пневмонии, вызванной коронавирусом, выявлено не было.

Подчеркивается, что речь идет исключительно о тех пассажирах, которые родом из Китая. Уточняется также, что больше китайских туристов на территории Сочи не осталось. Ранее сообщалось, что граждане КНР покидают Приморье на спецавтобусах.