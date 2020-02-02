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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Граждане КНР покидают Приморский край на спецавтобусах

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Граждане КНР покидают Приморский край на спецавтобусах
салон автобуса, pixabay.com

Граждане КНР покидают Приморский край на специальных автобусах, которые были ранее предоставлены в связи с введением ограничения грузопассажирского сообщения между территориями России и Китая.

В воскресенье, 2 февраля, спецавтобусы вывезли из Приморья в КНР 66 граждан этой страны. В пресс-службе правительства региона отметили, что российские туристы в Приморский край возвращаются также на специальных автобусах через три пункта пропуска – Краскино, Полтавка и Пограничный.

Накануне границу пересекли три автобуса. В общей сложности домой вернулись 58 россиян из более чем 100 заявивших о своем желании немедленно приехать на родину.

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ЕТ

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