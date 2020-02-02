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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Болгарии объявили предпоследний уровень опасности распространения коронавируса

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Болгарии объявили предпоследний уровень опасности распространения коронавируса
анализ, pixabay.com

В Болгарии в воскресенье объявили четвертый, предпоследний уровень опасности распространения коронавируса 2019-nCoV. В стране будет принят ряд мер для борьбы с вышеуказанным заболеванием.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что необходимо обеспечить наиболее высокие меры контроля над распространением вируса. Особое внимание власти страны призывают обратить на граждан Китая – их всех обяжут пройти карантин. Кроме того, будут усилены меры безопасности в аэропортах. В некоторых медучреждениях оборудуют особые палаты, куда можно будет госпитализировать заболевших. В Болгарию уже доставили особые материалы и реактивы для лабораторных исследований.

Болгарское руководство подчеркнуло, что вышеуказанные меры не направлены против Китая.

ЕТ

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