В Болгарии объявили предпоследний уровень опасности распространения коронавируса

В Болгарии в воскресенье объявили четвертый, предпоследний уровень опасности распространения коронавируса 2019-nCoV. В стране будет принят ряд мер для борьбы с вышеуказанным заболеванием.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что необходимо обеспечить наиболее высокие меры контроля над распространением вируса. Особое внимание власти страны призывают обратить на граждан Китая – их всех обяжут пройти карантин. Кроме того, будут усилены меры безопасности в аэропортах. В некоторых медучреждениях оборудуют особые палаты, куда можно будет госпитализировать заболевших. В Болгарию уже доставили особые материалы и реактивы для лабораторных исследований.

Болгарское руководство подчеркнуло, что вышеуказанные меры не направлены против Китая.