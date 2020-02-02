Жительница Ленобласти попала в больницу с подозрением на коронавирус

Жительница города Мурино, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, которая в минувшую субботу, 1 февраля, вернулась из Китая, попала в больницу с подозрением на коронавирус.
Женщина после возвращения из Китая и почувствовала себя плохо, вследствие чего обратилась в больницу. В медучреждении отметили, что этот случай не является экстраординарным, поскольку в настоящий момент граждане с подозрением на коронавирус периодически обращаются в клиники.
"Это стандартная ситуация", – заключили в больнице им. Боткина.
Данных о состоянии пациентки пока нет.