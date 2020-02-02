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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Жительница Ленобласти попала в больницу с подозрением на коронавирус

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

Жительница Ленобласти попала в больницу с подозрением на коронавирус
лаборатория, pixabay.com

Жительница города Мурино, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, которая в минувшую субботу, 1 февраля, вернулась из Китая, попала в больницу с подозрением на коронавирус.

Женщина после возвращения из Китая и почувствовала себя плохо, вследствие чего обратилась в больницу. В медучреждении отметили, что этот случай не является экстраординарным, поскольку в настоящий момент граждане с подозрением на коронавирус периодически обращаются в клиники.

"Это стандартная ситуация", – заключили в больнице им. Боткина. 

Данных о состоянии пациентки пока нет.

ЕТ

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