Новые инициативы Трампа: оставят ли США в покое Ближний Восток?

//В мире 13+

2 февраля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, Stefani Reynolds / globallookpress.com

За первый месяц нового года Трамп своим приказом убить иранского генерала на территории Ирака сильно обострил обстановку в ближневосточном регионе, взрывоопасном и без всяких провокаций. В начале января мир замер – мы были на пороге ядерного конфликта. Но Иран проявил умеренность при ответе на агрессию США.

К середине января, казалось бы, обстановка нормализовалась. Но в конце месяца Трамп вновь столкнул в лобовую уже не Ирак и Иран, а Израиль и Палестину. Была предложена карта с новыми границами, «сделка века», которую глава Палестины Махмуд Аббас назвал заговором. Как далеко зайдут США в своих планах трансформировать или, проще говоря, перекроить Ближний Восток – пока этого никто не знает. Но важно предотвратить негативный сценарий. Как? Просто России нужна превентивная дипломатия, как у США.

Наступление Трампа на Ближний Восток

Напомним, в начале января Багдад после убийства США иранского генерала начал подготовку к выводу американских войск, а Тегеран нанес авиаудары по американским базам в Ираке и высказал намерение выйти из ДНЯО. Противоречия между Багдадом и Тегераном потенциально могут проявиться. После вторжения США в 2003 г. иранское влияние усилилось в Багдаде.

Трамп не уступил Ираку – американские вооруженные силы там до сих пор дислоцированы и рассматриваются «инструментом глобального противостояния» с Ираном и Россией. По данным Russia Today, американцы постараются расшатать обстановку и столкнуть разные политические силы и исламские течения в Ираке.

Временно приостановленные тренировочные мероприятия НАТО возобновились. По-видимому, борьба с международным терроризмом будет еще долго использоваться.

Во время выступления перед Европейским парламентом 21 января генсекретарь Йенс Столтенберг призвал расширить роль НАТО в предотвращении конфликтов и сохранении мира на Ближнем Востоке, пока исключив новые военные операции. Акцент был сделан на обучении вооруженных сил стран «проблемного» региона, в частности, в Ираке и Афганистане.

Трамп и Столтенберг после иранских авиаударов обсуждали деятельность альянса на Ближнем Востоке. Очевидно, для США удобно использовать Североатлантический альянс, не причастный к убийству генерала. Вновь всплыла идея о географическом расширении зоны действия НАТО − на Ближний Восток, в Северную Африку и Азию. Трамп, как сообщает Politico, предложил расширение членства НАТО за счет ближневосточных стран в условиях противостояния с Ираном.

В Багдаде 27 января обстреляли американское посольство. Американские базы, где несут службу иракцы, регулярно обстреливаются. Администрация, вероятно, наложит вето на два законопроекта, касающихся финансирования военных действий против Ирана и использования вооруженных сил в Ираке. А зачем США сохранять свободу действий в отношении Тегерана? Явно, впереди не примирение, а открытая вражда.

По всей вероятности, США пытаются создать новый инструментарий для участия в трансформации региона и вытеснить других игроков – Россию, Китай и даже Евросоюз. Вопрос о переформатировании ближневосточного конфликта через предотвращение естественного или спонтанного развития ситуации был поставлен в повестку трансатлантических отношений. США вновь продвигают идею Большого Ближнего Востока, предлагая ее европейцам под новым соусом – не через идеологическое продвижение демократии, а посредством некого «принципиального реализма».

Нужна ли «сделка века» в XXI веке?

28 января Трамп объявил ключевые идеи «сделки века» − план мирного израильско-палестинского урегулирования, и вновь столкнул стороны конфликта. Предполагается признание контроля Израиля над еврейскими поселениями, которые располагаются на палестинских территориях, на Западном берегу реки Иордан. Важный пункт − разоружение движение ХАМАС.

В Вашингтоне предложили сделать Иерусалим столицей Израиля, а пригород Восточного Иерусалима – столицей Палестины. Две территории вдоль границы с Египтом, использование портов Израиля и Иордании и выделение 50 млрд. долларов должны все компенсировать Палестине.

С учётом технологий освоения пустыни, в Палестине разглядели инновационный потенциал, а вот о развитии человеческого капитала, повышении качества жизни почему-то американские разработчики, увы, забыли…

Израиль готов взять за основу для переговоров «сделку века». Она может помочь главе правящей партии «Ликуд» при парламентском голосовании, третьем по счету.

Палестина твердо заявила, что Иерусалим «не продается», и отвергла план. И дело дошло до массовых протестов палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу Иордана 31 января. Что ж вполне ожидаемо. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о разрыве отношений с США и Израилем 1 февраля.

Многие арабские страны − Иордания, Иран, Турция и Палестина, и ЛАГ выступили против мирного плана Трампа. Не такой уж он мирный. Пренебрежение интересами арабов и окончательная версия плана, как считают эксперты РСМД, не оставляют пространства для манёвра и возможности для поиска компромисса. Предполагается длительная реализация плана − четыре года.

«Сделка века» не стала подходящим механизмом для согласования позиций Израиля и Палестины. Этот план, который администрация разрабатывала три года, нужен Трампу в качестве демонстрации успеха внешней политики. Главе Белого дома, с учетом процедуры импичмента и перед президентскими выборами, так поднимает свой рейтинг.

В Москве продолжают анализировать «сделку века». Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил за обсуждение квартетом международных посредников и получение оценки с палестинской стороны, поскольку требуется учет позиций всех сторон. В американском плане учитываются только интересы Израиля. А между тем Палестина выступает против участия США в качестве единственного посредника. У России появился шанс предложить свой подход к запуску мирного урегулирования.

Вашингтон должен перестать внушать всем акторам, что имеет исключительное право на вмешательство во внутренние процессы развития региона. Вместо стратегии «направленного взрыва» нужна стратегия мирного развития ближневосточных стран, например, совместные торгово-инвестиционные проекты. Россия должна удержать регион от сползания в хаос и предотвратить большой конфликт.