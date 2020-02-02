Елизавета II сделала поистине королевский подарок внучке

Журналисты сообщили, что королева Великобритании Елизавета II сделала своей внучке поистине царский подарок. Речь идет о принцессе Беатрис, которая планирует в ближайшее время выйти замуж.

После скандала с принцем Эндрю многие беспокоились, что пышную свадьбу Беатрис придется отменить. Королева, однако, решила утешить внучку, которая переживала из-за ситуации с отцом. Елизавета II предложила принцессе устроить свадьбу в Букингемском дворце.

Источники утверждают, что Беатрис была в восторге и горячо поблагодарила бабушку за такой роскошный подарок.