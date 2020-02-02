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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Танзании из-за давки на церковной службе погибли 20 человек

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

В Танзании из-за давки на церковной службе погибли 20 человек
больница в Танзании, Sandra Gätke/dpa

На севере Танзании произошла давка в церкви во время службы. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате происшествия погибли минимум 20 человек, в частности, пятеро детей.

К настоящему моменту в СМИ поступили данные о 16 пострадавших, однако не исключено, что это число в ближайшее время возрастет.

Установлено, что давка в церкви началась во время службы пастора Бонифация Мвампосы. Верующие слишком спешили на помазанье "благословенным маслом", которое якобы способствует исцелению от различных заболеваний, а также процветанию.

ЕТ

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