В Танзании из-за давки на церковной службе погибли 20 человек

//В мире 13+

2 февраля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

больница в Танзании, Sandra Gätke/dpa

На севере Танзании произошла давка в церкви во время службы. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате происшествия погибли минимум 20 человек, в частности, пятеро детей.

К настоящему моменту в СМИ поступили данные о 16 пострадавших, однако не исключено, что это число в ближайшее время возрастет.

Установлено, что давка в церкви началась во время службы пастора Бонифация Мвампосы. Верующие слишком спешили на помазанье "благословенным маслом", которое якобы способствует исцелению от различных заболеваний, а также процветанию.