Скидка на стиральный порошок вызвала столпотворение в Оренбурге

Оренбуржцы горячо обсуждают кадры из местного магазина, объявившего распродажу.
Как сообщают местные паблики, причиной такого столпотворения в магазине одной из сетей стала акция на стиральный порошок. Три килограмма стирающего средства покупателям предложили купить всего за 99 рублей.
В акции решили поучаствовать не только пенсионеры и люди среднего возраста, но молодежь. В результате в магазине возникла давка.
Аналогичные аншлаги, по данным местных СМИ, собирали и другие акции, причем, на менее популярные товары - сушилки для белья и одеяла.
Пользователи соцсетей отмечают, что если бы у горожан был достаток средств, таких очередей не было бы вовсе.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге за выброшенной из магазинов просрочкой стали выстраиваться очереди.