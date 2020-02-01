Скидка на стиральный порошок вызвала столпотворение в Оренбурге

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1 февраля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: скрин-шот видео vk.com/orenburg

Оренбуржцы горячо обсуждают кадры из местного магазина, объявившего распродажу.

Как сообщают местные паблики, причиной такого столпотворения в магазине одной из сетей стала акция на стиральный порошок. Три килограмма стирающего средства покупателям предложили купить всего за 99 рублей.

В акции решили поучаствовать не только пенсионеры и люди среднего возраста, но молодежь. В результате в магазине возникла давка.

Аналогичные аншлаги, по данным местных СМИ, собирали и другие акции, причем, на менее популярные товары - сушилки для белья и одеяла.

Пользователи соцсетей отмечают, что если бы у горожан был достаток средств, таких очередей не было бы вовсе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге за выброшенной из магазинов просрочкой стали выстраиваться очереди.