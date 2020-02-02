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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Европе хотят ввести универсальный разъем для зарядки гаджетов

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

В Европе хотят ввести универсальный разъем для зарядки гаджетов
Фото: pixabay.com

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема зарядного устройства для различных гаджетов. Новый документ обязует разработчиков крупных европейских холдингов оборудовать телефоны, планшеты, «умные часы» и др. устройства «стандартным портом».

«Скорее всего, это будет новый стандарт USB-C или что-то в этом роде. Значит, Apple придётся изменить порт, используемый на iPhone», - пишут в американских СМИ.

По мнению политиков, данное решение должно добавить удобство и комфорт в использовании гаджетов, а также уменьшить количество отходов от электрических устройств. Известно, что на одного жителя стран ЕС приходится 16,5 кг выброшенной техники. Сейчас в мире существует три стандартных зарядника: micro USB, USB-C и разъем Lightning, который в основном использует Apple.

ЕК планирует разработать новый регламент к июлю 2020 года. Отмечается, что за инициативу проголосовало большинство депутатов.

БА

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