"Продаются слуги народа", - Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского за символическую цену

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2 февраля 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото из Facebook.com/YuliaTymoshenko

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Батькивщина", бывший украинский премьер Юлия Тимошенко опубликовала объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Объявление о продаже "Слуг народа" за символическую цену Тимошенко разместила на своей странице в Facebook.

"У меня есть объявление: Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая", — говорится в сообщении Тимошенко. По ее словам, вырученные средства не смогут погасить внешние долги Украины, сделка просто избавит страну от "Зе-невежества" и "Зе-цинизма".

Таким образом Юлия Тимошенко отреагировала на совет депутата от партии Зеленского Евгения Брагара, который предложил пожилой женщине продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Украинская пенсионерка задала вопрос властям, как можно прожить на пенсию в две тысячи гривен (около пяти тысяч рублей). Эксперты сообщают, что украинцы тратят две трети своих доходов на еду и оплату коммунальных услуг.

"АН" писали: Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому грозит свержение из-за закона о земле.