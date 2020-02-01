Депутат Рады Рабинович считает, что Зеленскому грозит свержение из-за закона о земле

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1 февраля 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Вадим Рабинович, фото из соцсети

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому грозит свержение из-за закона о земле. По словам Рабиновича, "слуг народа" предупредили о возможной потере власти Зеленским.

"Мы их предупредили. Дорогие слуги, если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть. Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны — народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить", — заявил Рабинович в эфире телеканала "112".

Депутат Рады также сообщил, что партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" удалось достичь снижения максимальной площади земли, которую можно продать в одни руки, с 200 тысяч до 10 тысяч га, но совсем остановить продажу земли не удалось. Рабинович предположил, что власти могут вынести закон на голосование на будущей неделе.

Верховная рада ранее в первом чтении одобрила закон об открытии на Украине рынка земли с октября 2020 года.