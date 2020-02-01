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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Помпео прибыл в Нур-Султан, где проведет переговоры с руководством Казахстана

, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Помпео прибыл в Нур-Султан, где проведет переговоры с руководством Казахстана
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Максим Полищук/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне прибыл в Казахстан, где у него запланированы встречи с руководством республики.

Майк Помпео намерен встретиться с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым и главой МИД Мухтаром Тлеуберди. В повестку переговоров включены аспекты двустороннего и регионального сотрудничества и другие актуальные вопросы.

Ранее американский госсекретарь посетил Белоруссию, где провел переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, и Украину, где состоялась его встреча с Владимиром Зеленским и Алексеем Гончаруком. А после завершения переговоров в Казахстане Помпео отправится в Узбекистан, где запланированы встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Абдулазизом Камиловым.

Накануне в Минске на встрече с Майком Помпео президент Беларуси Александр Лукашенко пошутил про особенности национальной диктатуры.

ЛЧ

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