Рига: «Голая правда» Кирилла Серебренникова

1 февраля 2020

Кирилл Серебренников. Фото: АГН Москва/Global Look Press

Конец первого месяца 2020 года ознаменовался не только скандалами в Рижской думе и Сейме, но и «значимым» культурным событием! На сцене Латвийского Национального театра прошли гастроли спектакля Кирилла Серебренникова Outside. На Авиньонском фестивале спектакль стал сенсацией. А вот некоторые рижане просто уходили со спектакля.

Постановка рассказывает о несостоявшемся знакомстве режиссера и китайского фотографа Рэна Ханга, автора безумных сексуальных снимков, покончившего с собой за два дня до встречи с Серебренниковым.

Ощущение близости смерти так повлияло на режиссера, что он решил разобраться, что происходит с человеком перед прыжком в «аутсайд».

Итак, спектакль Кирилла Серебренникова увидел латвийский зритель. И как?

Надо отдать должное режиссеру: он обратился к рижской публике по видеообращению.

«Рижская публика – мои настоящие друзья, с которыми давно знаком. Спектакль поднимает разные темы, которые меня волнуют – свободы, искусства, одиночества, любви. Несколько лет назад у меня должна была случиться встреча с китайским фотографом Рэном Хангом, но она не произошла по причине его добровольного ухода из жизни. Мы разминулись буквально на два дня. Потом, когда я был дома под домашним арестом, мог общаться только с собой и стоявшими на полке книгами. Я открыл альбом Рэна и нахлынули воспоминания, горечь от несостоявшейся встречи. Быстро написал пьесу, которая легла в основу спектакля».

Режиссер отметил, что в России «по самым разным причинам ее не увидят».

Зато увидела рижская публика!

Пусть меня простят поклонники Кирилла Серебренникова, но я отсидела минут 30. Ну, не смогла более выносить «терзания, метания и голую правду». Тихонько «вытекла» из зала. В дверях столкнулась со своей коллегой Элиной Чуяновой. Эличка – девушка популярная в Риге (в журналистике), прекрасный публицист, остра на язык и тонкий ценитель прекрасного. Моя коллега с подругой тоже плавно «вытекала» из зала.

Свое мнение Элина выразила так (о спектакле, конечно!):

«Голая правда «узника совести» Кирилла Серебренникова – постановка Outside – два вечера шла в Национальном театре с аншлагом. Угораздило и нас (с подругой) попасть на это Феерическое Г…..О. Команда молодых исполнителей голышом скакала по сцене, устраивая содомитские уп(ис)пражнения, читала порно-монологи и квазипоэзию. Животворящих и вербальных гениталий набралось как-то too much. Первые полчаса мы искали хоть какое-то этому оправдание, хоть какую-то «мыЗль», но затем бросили такое занятие и покинули помещение. Хватанули культурки…

Подтекст там был лишь один: гнобят, со свету сживают художников-гедонистов тоталитарные режимы. А для этого все средства хороши. Прежде всего речь о Китае (ибо главный герой – непонятый и неоцененный на родине фотохудожник, который свел счеты с жизнью). Но, естественно, досталось и кремлевской «кровавой гэбне», с подачи которой за финансовые злоупотребления из средств госбюджета режиссер Серебренников попал под следствие и стал невыездным.

P.S. Все же психически больным людям надо вовремя принимать таблетки, и самое главное – не выдавать свою болезнь за высокое искусство».

Да уж, хватанули культурки…